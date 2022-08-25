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37 минут назад

В Германии призвали Украину признать «горькую правду»

Елена Прошина

Украина должна признать «горькую правду» — в ближайшее время она потеряет Донбасс, а намерение командования реализовать контрнаступление на Херсон бесперспективно. Такое мнение выразил обозреватель немецкой газеты Welt Кристоф Шильц, передает РИА Новости.

В Германии призвали Украину признать «горькую правду»
Фото: ТАССТАСС

Он указал, что после шести месяцев боевых действий на территории Украины Киев постепенно терпит поражение. Шильц напомнил, что России удалось установить контроль над большей частью юга. Кроме того, он выразил уверенность, что в ближайшее время Киев потеряет Донбасс.

«Сейчас нет никаких признаков того, что ситуация может измениться в обозримом будущем», — подчеркнул обозреватель.

По его словам, зимний сезон принесет Украине дополнительные проблемы с энергоснабжением и продовольствием. Шильц также считает, что запланированное Киевом в конце моя контрнаступление на Херсон не состоится, так как Военные силы Украины просто не в состоянии это осуществить. Обозреватель добавил, что осознавать все эти факторы горько.

Ранее Киев неоднократно заявлял о том, что планирует контрнаступление на Херсонскую область. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предупредил, что если Украина решится на подобный шаг, то встретит сокрушительный отпор.

В мире,Михаил Шеремет,Госдума,
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