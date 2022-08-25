Украина должна признать «горькую правду» — в ближайшее время она потеряет Донбасс, а намерение командования реализовать контрнаступление на Херсон бесперспективно. Такое мнение выразил обозреватель немецкой газеты Welt Кристоф Шильц, передает РИА Новости.

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Он указал, что после шести месяцев боевых действий на территории Украины Киев постепенно терпит поражение. Шильц напомнил, что России удалось установить контроль над большей частью юга. Кроме того, он выразил уверенность, что в ближайшее время Киев потеряет Донбасс.

«Сейчас нет никаких признаков того, что ситуация может измениться в обозримом будущем», — подчеркнул обозреватель.

По его словам, зимний сезон принесет Украине дополнительные проблемы с энергоснабжением и продовольствием. Шильц также считает, что запланированное Киевом в конце моя контрнаступление на Херсон не состоится, так как Военные силы Украины просто не в состоянии это осуществить. Обозреватель добавил, что осознавать все эти факторы горько.