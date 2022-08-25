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1 час назад

Yonhap: в КНДР выявили новые случаи лихорадки после "победы" над COVID-19

Газета.Ruиещё 1

Южнокорейское агентство Yonhap News со ссылкой на местные СМИ утверждает, что в КНДР зафиксировали четыре новых случая лихорадки после того, как лидер страны Ким Чен Ын объявил о победе над коронавирусом. Об этом сообщает РИА "Новости".

В КНДР выявили новые случаи лихорадки после "победы" над COVID-19
Фото: Denis Balibouse/ReutersDenis Balibouse/Reuters

"Северная Корея сообщила о четырех новых случаях лихорадки в северо-восточной провинции Рьянган... Всего через две недели после того, как страна заявила о победе над кризисом, вызванным коронавирусом", - говорится в публикации.

Агентство отмечает, что органы здравоохранения немедленно оцепили этот район, а также срочно мобилизовали противоэпидемические бригады.

Ранее руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын на заседании, посвященном противоэпидемическим мерам, сообщил о победе над коронавирусной инфекцией в КНДР. Впервые сообщения о COVID-19 появились в Северной Корее 12 мая 2022 года. Тогда суточный прирост достиг максимального уровня (392 920) 15 мая, после этого показатель постепенно снижался до 30 июля. Сообщалось о смерти 74 пациентов, а общее число заболевших превысило 4,77 млн человек, из них 99,99% поправились.

В мире,Чен Ким,
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