В Раде пригрозили Лукашенко повешением в ответ на его слова

Президенту Белорусии Александру Лукашенко пригрозили расправой после того, как он поздравил украинцев с Днем Независимости страны. Лидеру Беларуси ответил депутат Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram.
«Лукашенко будет висеть на столбе в следующий украинский День Независимости», — написал Гончаренко в соцсети.
Он подчеркнул, что готов поддержать политиков, выступающих против действующего президента Белоруссии.
Ранее Лукашенко выразил уверенность, что противоречия, возникшие между Минском и Киевом не разрушат добрососедские отношения между народами. Он выразил надежду, что страны смогут сохранить согласие друг с другом и продолжат укреплять дружбу.