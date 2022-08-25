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22 минуты назад

В Раде пригрозили Лукашенко повешением в ответ на его слова

Ura.Ru

Президенту Белорусии Александру Лукашенко пригрозили расправой после того, как он поздравил украинцев с Днем Независимости страны. Лидеру Беларуси ответил депутат Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram.

В Раде пригрозили Лукашенко повешением в ответ на его слова
Фото: ТАССТАСС

«Лукашенко будет висеть на столбе в следующий украинский День Независимости», — написал Гончаренко в соцсети.

Он подчеркнул, что готов поддержать политиков, выступающих против действующего президента Белоруссии.

Ранее Лукашенко выразил уверенность, что противоречия, возникшие между Минском и Киевом не разрушат добрососедские отношения между народами. Он выразил надежду, что страны смогут сохранить согласие друг с другом и продолжат укреплять дружбу.

В мире,Алексей Гончаренко,Александр Лукашенко,
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