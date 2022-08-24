США отказались от закупки редкого металла в России

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27 минут назад

Пентагон запретил импорт редкого металла из России и Китая

Илья Родин

Министерство обороны США ввело дополнительные санкции против стран, ранее попавших под ограничительные меры. Ведомство установило запрет на приобретение тантала в РФ, КНР, Иране и КНДР. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Федеральный реестр США.

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

Оборонное ведомство потребовало прекратить закупки любых материалов, попавших в санкционные списки, в том числе и редкоземельного металла тантала.

В Минобороны США это объяснили тем, что следует принять все необходимые меры для того, чтобы добиться независимости в промышленной сфере. В особенности от стран, против которых введены особо строгие санкции, то есть от России, Китая, Северной Кореи и Ирана.

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По мнению ведомства, это «является вопросом национальной безопасности», так так тантал применяется в военной промышленности, а также для производства продукции двойного назначения.

Правила закупок металлов у попавших под рестрикции стран вступят в силу с 25 августа 2022 года.

В мире,Пентагон,
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