США отказались от закупки редкого металла в России

Министерство обороны США ввело дополнительные санкции против стран, ранее попавших под ограничительные меры. Ведомство установило запрет на приобретение тантала в РФ, КНР, Иране и КНДР. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Федеральный реестр США.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Оборонное ведомство потребовало прекратить закупки любых материалов, попавших в санкционные списки, в том числе и редкоземельного металла тантала.

В Минобороны США это объяснили тем, что следует принять все необходимые меры для того, чтобы добиться независимости в промышленной сфере. В особенности от стран, против которых введены особо строгие санкции, то есть от России, Китая, Северной Кореи и Ирана.

По мнению ведомства, это «является вопросом национальной безопасности», так так тантал применяется в военной промышленности, а также для производства продукции двойного назначения.