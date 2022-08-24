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17 минут назад

Байден заявил, что ФБР не предупредило его о намерении обыскать поместье Трампа

ТАСС

Президент США Джо Байден не имел никакого заблаговременного предупреждения Федерального бюро расследований (ФБР) США о намерении провести обыск в поместье предыдущего американского лидера Дональда Трампа в штате Флорида.

Байден прокомментировал обыски в поместье Трампа
Фото: ReutersReuters

"У меня не было никакого заблаговременного уведомления. Никакого. Ноль. Ни единого", - заявил в среду нынешний президент США журналистам в Белом доме, когда его попросили уточнить, знал ли он о намерении ФБР обыскать поместье Мар-а-Лаго до того, как эти следственные действия состоялись.

Сотрудники ФБР провели обыск в Мар-а-Лаго 8 августа. Агенты спецслужбы сосредоточились на офисе экс-президента и помещениях, где проживает Трамп, когда останавливается во Флориде.

Согласно ставшему достоянием гласности 12 августа ордеру, обыск проводился в рамках расследования по статьям о незаконном использовании оборонной информации, хищении и уничтожении правительственных документов. Прилагающийся к ордеру список изъятых предметов содержит, в частности, пункты "Различные совершенно секретные документы", "Секретные документы" и "Конфиденциальные документы".

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