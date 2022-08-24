Байден прокомментировал обыски в поместье Трампа

"У меня не было никакого заблаговременного уведомления. Никакого. Ноль. Ни единого", - заявил в среду нынешний президент США журналистам в Белом доме, когда его попросили уточнить, знал ли он о намерении ФБР обыскать поместье Мар-а-Лаго до того, как эти следственные действия состоялись.