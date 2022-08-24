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45 минут назад

Джилл Байден повторно заразилась коронавирусом

Елена Прошина

Первая леди США Джилл Байден повторно заразилась коронавирусом. Об этом сообщает телеканал CNN.

Джилл Байден повторно заразилась коронавирусом
Фото: ReutersReuters

Четыре дня назад первая леди США сдала отрицательный тест на COVID-19, но в среду ей вновь пришёл положительный результат. До этого супруга американского президента уже переболела коронавирусом – 15 августа Джилл получила положительный тест и ушла на самоизоляцию до 21 августа.

Отмечается, что новых симптомов болезни у первой леди пока не появилось.

Сам президент США Джо Байден успел переболеть коронавирусом ещё в начале августа. Его личный врач сообщил, что президент хорошо себя чувствует и на удивление легко справился с болезнью.

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