Первая леди США Джилл Байден повторно заразилась коронавирусом. Об этом сообщает телеканал CNN.
Четыре дня назад первая леди США сдала отрицательный тест на COVID-19, но в среду ей вновь пришёл положительный результат. До этого супруга американского президента уже переболела коронавирусом – 15 августа Джилл получила положительный тест и ушла на самоизоляцию до 21 августа.
Отмечается, что новых симптомов болезни у первой леди пока не появилось.
Сам президент США Джо Байден успел переболеть коронавирусом ещё в начале августа. Его личный врач сообщил, что президент хорошо себя чувствует и на удивление легко справился с болезнью.