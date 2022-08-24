Зеленский уклончиво ответил на вопрос о независимости Украины

Глава Украины Владимир Зеленский провел совместную конференцию с британским политиком Борисом Джонсоном, исполняющим до сентября обязанности премьер-министра Великобритании. На вопрос журналиста о степени независимости страны он дал уклончивый ответ, пишет РИА «Новости».

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Отмечается, что пресс-конференция была организована по случаю Дня независимости Украины. Корреспондент спросил президента страны, а действительно ли она смогла сохранить суверенитет, с учетом потери регионов и прочих факторов.

«Насколько это возможно сегодня, настолько мы независимы», - ответил Зеленский.

Он пояснил при этом, что сложившаяся ситуация якобы благотворно повлияла на мощь и сплоченность Украины.