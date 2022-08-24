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50 минут назад

США намерены держать открытыми каналы коммуникации с Китаем

ТАССиещё 1

США намерены держать открытыми каналы коммуникации с Китаем и считают это необходимым для преодоления разногласий. С таким заявлением выступил в среду представитель Госдепартамента на телефонном брифинге для журналистов.

США намерены держать открытыми каналы коммуникации с Китаем
Фото: ReutersReuters

"Вчера, 23 августа, первый заместитель госсекретаря [США Уэнди] Шерман встретилась с послом КНР в США [Цинь Ганом]. Мы держим и продолжим держать открытыми каналы коммуникации с КНР", - заявил представитель внешнеполитического ведомства.

По его словам, Пекин "закрыл некоторые ключевые каналы коммуникации и прекратил сотрудничество по ряду ключевых вопросов, имеющих влияние по всему миру". "Но США продолжают искать открытые и конструктивные способы коммуникации с целью разрешения наших разногласий", - указал представитель Госдепа.

Ранее во внешнеполитическом ведомстве США сообщали, что встреча замглавы Госдепа и китайского посла пройдет в закрытом режиме. Информация о темах встречи в заявлении Госдепа не приводилась.

В мире,Госдеп США,
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