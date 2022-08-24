США намерены держать открытыми каналы коммуникации с Китаем и считают это необходимым для преодоления разногласий. С таким заявлением выступил в среду представитель Госдепартамента на телефонном брифинге для журналистов.

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"Вчера, 23 августа, первый заместитель госсекретаря [США Уэнди] Шерман встретилась с послом КНР в США [Цинь Ганом]. Мы держим и продолжим держать открытыми каналы коммуникации с КНР", - заявил представитель внешнеполитического ведомства.

По его словам, Пекин "закрыл некоторые ключевые каналы коммуникации и прекратил сотрудничество по ряду ключевых вопросов, имеющих влияние по всему миру". "Но США продолжают искать открытые и конструктивные способы коммуникации с целью разрешения наших разногласий", - указал представитель Госдепа.