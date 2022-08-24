Задержанный в Риге мужчина заявил, что боится ехать в Россию

Посольство РФ в Риге выдаст российские визы жителям страны, задержанным в ходе протестов против сноса памятника воинам-освободителям. Один из арестованных Сергей Муливанов рассказал «Газете.Ru», что его задержали 22 августа из-за плаката со статьей Нюрнбергского кодекса, но обвинений так и не предъявили.
«Я стоял с плакатиком со статьей Нюрнбергского кодекса. Ни слова не говоря, меня посадили в бусик и отвезли в участок полиции, дал пояснения и попросил предъявить мне обвинения. Мне сказали, что предъявить обвинения не могут, их задача зафиксировать происходящее и в случае чего вызвать на комиссию. Обычно на комиссию вызывают, чтобы впаять какой-нибудь штраф, 30, 50 или 100 евро, в зависимости от тяжести преступления», — сказал он.
Муливанов отметил, что рад возможности получить российскую визу, однако ему для переезда необходимо разрешение на работу в России.
«Я уже не столь молод, чтобы брать руки в ноги и поехать в Россию. Мне уже 55 лет, до пенсии еще далеко, ничего не заработал. Я прибалт, мои предки живут тут с допетровских времен. Я, честно, не знаю, что делать. Если мне дадут визу, я скажу большое спасибо, у меня появится возможность уехать в случае чего. Но куда я там приеду? Мне надо на работу устраиваться, завести документы. Я гражданин другого государства, нужно разрешение на работу. Мера хорошая, но очень трудно реализуемая, получается. Я боюсь даже поехать туда. Может быть, я обращусь [в посольство. — «Газета.Ru»], но не знаю. У меня такая ситуация, и хочется, и колется, и страшно. Наверное, однажды я уеду. Я рад возможности получить российскую визу, но это не решает вопрос переезда. Виза способствует этому, но не решает. Это решает вопрос быстренько отсюда уехать, чтобы переждать. Сделан шаг — надо делать дальше. А дальше не видно, куда наступать, куда устроиться, как работать», — пояснил мужчина.
Муливанов добавил, что вышел на акцию протеста против снова памятника, так как приходил туда возлагать цветы предкам, погибшим при обороне Ленинграда.
«Поскольку один из моих прадедов погиб, обороняя Ленинград, почему я должен занимать другую сторону. А я не могу каждый год к нему ездить, я считаю, что я прихожу к этому монументу, возлагаю цветы, я таким путем чту память своих предков, другого пути у меня нет», — заключил он.
Власти Латвии начали демонтаж памятника Освободителям Риги 22 августа. Жители Риги провели акцию протеста, в ходе которой было задержано порядка 14 человек. В связи с этим посол России в Риге Михаил Ванин сообщил, что диппредставительство начало выдавать визы задержанным в ходе протестов, чтобы они могли покинуть Латвию.