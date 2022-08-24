Задержанный в Риге мужчина заявил, что боится ехать в Россию

«Я уже не столь молод, чтобы брать руки в ноги и поехать в Россию. Мне уже 55 лет, до пенсии еще далеко, ничего не заработал. Я прибалт, мои предки живут тут с допетровских времен. Я, честно, не знаю, что делать. Если мне дадут визу, я скажу большое спасибо, у меня появится возможность уехать в случае чего. Но куда я там приеду? Мне надо на работу устраиваться, завести документы. Я гражданин другого государства, нужно разрешение на работу. Мера хорошая, но очень трудно реализуемая, получается. Я боюсь даже поехать туда. Может быть, я обращусь [в посольство. — «Газета.Ru»], но не знаю. У меня такая ситуация, и хочется, и колется, и страшно. Наверное, однажды я уеду. Я рад возможности получить российскую визу, но это не решает вопрос переезда. Виза способствует этому, но не решает. Это решает вопрос быстренько отсюда уехать, чтобы переждать. Сделан шаг — надо делать дальше. А дальше не видно, куда наступать, куда устроиться, как работать», — пояснил мужчина.