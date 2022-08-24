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58 минут назад

Раскрыты тревожные последствия пандемии

Lenta.ru

Специалисты Детского центра Джона Хопкинса раскрыли резкий рост заболеваемости диабетом второго типа среди детей во время пандемии COVID-19. О тревожных последствиях коронавирусной инфекции сообщается в статье, опубликованной в The Journal of Pediatrics.

Раскрыты тревожные последствия пандемии
Фото: Rebecca Blackwell / APRebecca Blackwell / AP

В ходе исследования ученые сравнили показатели заболеваемости диабетом второго типа среди жителей США в возрасте от 8 до 21 года за два года до пандемии коронавируса (с 1 марта 2018-го по 29 февраля 2020 года) и в первый год пандемии (с 1 марта 2020-го по 28 февраля 2021 года). За весь период было выявлено 3113 педиатрических пациентов, при этом среднее количество диагнозов «диабет второго типа» выросло с 825 до 1463 — на 77 процентов.

В течение первого года пандемии диабет второго типа диагностировали у мальчиков чаще, чем у девочек (55 против 45 процентов), что является обратной картиной эпидемиологической ситуации в допандемические годы. Сильнее всего были затронуты этнические и расовые меньшинства, что специалисты связывают с социально-экономическими проблемами. Среди них был зафиксирован рост среднего индекса массы тела, связанного с жировыми отложениями.

При сахарном диабете может развиваться состояние, называемое метаболической компенсацией, которые возникает вследствие неконтролируемого увеличения глюкозы в крови. У 21 процента молодых людей с таким состоянием наиболее серьезные симптомы включали рвоту, вялость, спутанность сознания и учащенное дыхание. До пандемии такие симптомы встречались только у 9 процентов детей с впервые выявленным диабетом второго типа.

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