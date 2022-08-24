Джонсон дал обещание Зеленскому в Киеве

Великобритания испытывает трудности в экономике, однако продолжит оказывать помощь Украине. Об этом заявил в среду премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на совместной пресс-конференции в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Мы должны понять и осознать, что после шести месяцев <...> цена является очень высокой для всех. В моей стране растут инфляция, растет цена на энергоресурсы, профсоюзы начинают демонстрации за повышение зарплаты, за снижение цены нефтепродуктов, мы делаем все, что можем, чтобы снизить тяготы для их уровня жизни. Мы понимаем, что тяжелые месяцы еще впереди. Однако несмотря на то, что ждет мир в ближайшие месяцы, Владимир, я хочу сказать, что вы должны быть уверены, у Великобритании хватит силы и терпения, чтобы пройти эти испытания", - сказал Джонсон, обращаясь к президенту Украины.
"Вы знаете, Владимир, британские политики, все партии обещают вам, что они будут говорить одним голосом в поддержку Украины. Это будет экономическая поддержка и не только. Я горжусь тем, что мы передали Украины больше оружия, чем какая-либо европейская страна", - добавил он.
Джонсон прибыл в среду на Украину, в День независимости страны.