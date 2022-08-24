Джонсон дал обещание Зеленскому в Киеве

"Мы должны понять и осознать, что после шести месяцев <...> цена является очень высокой для всех. В моей стране растут инфляция, растет цена на энергоресурсы, профсоюзы начинают демонстрации за повышение зарплаты, за снижение цены нефтепродуктов, мы делаем все, что можем, чтобы снизить тяготы для их уровня жизни. Мы понимаем, что тяжелые месяцы еще впереди. Однако несмотря на то, что ждет мир в ближайшие месяцы, Владимир, я хочу сказать, что вы должны быть уверены, у Великобритании хватит силы и терпения, чтобы пройти эти испытания", - сказал Джонсон, обращаясь к президенту Украины.