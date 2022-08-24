Белый дом обвинили в пренебрежении советами экспертов по Украине

Писатель Филип Шорт в статье для The Guardian напомнил, что эксперты на протяжении многих лет предупреждали о том, что не следует поднимать тему о вступлении Украины в НАТО. В частности, об этом в 2008 году говорил экс-посол США в Москве Билл Бернс.

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Отмечается, что Филип Шорт написал биографии президента России Владимира Путина, китайского лидера Мао Цзэдуна, а также других государственных деятелей.

Автор подчеркнул, что тема вступления Украины в НАТО впервые была поднята на саммите альянса в 2008 году. Получив данные о возможном расширении блока, Билл Бернс направил в Белый дом телеграмму, в которой предостерег от этого опасного шага.

Дипломат отметил, что российские официальные лица негативно относятся к идее о вступлении Украины в организацию. Он подчеркнул, что за 2,5 года работы в России не встретил ни одного человека, который одобрил бы эту инициативу.