Посла России вызвали в МИД Чехии из-за слов Небензи

Посла России в Праге Александра Змеевского пригласили в МИД Чехии , где замглавы ведомства Ярослав Курфюрст выразил отрицательное отношение страны к высказываниям российского постпреда в ООН Василия Небензи, сообщил глава чешского ведомства Ян Липавский в Twitter. Российский дипломат назвал поддержкой и пропагандой терактов мнение министра обороны Яны Черноховой об убийстве Дарьи Дугиной.

Поводом к высказыванию Небензи стали слова чешского министра о том, что она не испытывает жалости ни к погибшей Дугиной, ни к её отцу. Также она заявила, что «ночь на 21 августа в России запомнится надолго». После этого Чернохова выразила готовность отстаивать каждое сказанное ей слово.