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24 минуты назад

Посла России вызвали в МИД Чехии из-за слов Небензи

News.ru

Посла России в Праге Александра Змеевского пригласили в МИД Чехии, где замглавы ведомства Ярослав Курфюрст выразил отрицательное отношение страны к высказываниям российского постпреда в ООН Василия Небензи, сообщил глава чешского ведомства Ян Липавский в Twitter. Российский дипломат назвал поддержкой и пропагандой терактов мнение министра обороны Яны Черноховой об убийстве Дарьи Дугиной.

Посла России вызвали в МИД Чехии из-за слов Небензи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Я решил вызвать посла России (Александра Змеевского) в МИД Чехии. Замглавы ведомства Ярослав Курфюрст решительно осудил возмутительные и лживые обвинения РФ в адрес Чехии в СБ ООН, — написал Липавский.

Поводом к высказыванию Небензи стали слова чешского министра о том, что она не испытывает жалости ни к погибшей Дугиной, ни к её отцу. Также она заявила, что «ночь на 21 августа в России запомнится надолго». После этого Чернохова выразила готовность отстаивать каждое сказанное ей слово.

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Небензя заявил, что такие высказывания не только носят аморальный характер, но и являются поддержкой и пропагандой терроризма в отношении гражданских лиц.

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