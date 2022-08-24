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40 минут назад

Посол Украины Мельник объяснил, почему он оскорбил Шольца

Газета.Ru

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник рассказал в прямом эфире телеканала Welt, почему он обозвал канцлера Германии Олафа Шольца.

Скандальный украинский посол объяснил оскорбление Шольца
Фото: Reuters/Global Look PressReuters/Global Look Press

Этот дипломат ранее раскритиковал отказ от поездки в Киев Шольца и назвал его «обиженной ливерной колбасой».

«Шольц не колбаса»: оскорбленные немцы ответили украинскому послу

По словам Мельника, он сделал это от «безысходности» после начала спецоперации на Украине.

«Это было выражение безысходности в тот момент, когда все украинцы, все мои сограждане ждали канцлера в Киеве, это было в начале апреля, если я не ошибаюсь. И тогда звучали постоянные отговорки, почему это не может произойти», — сказал он.

Посол также выразил сожаление из-за этого оскорбительного высказывания и из-за другого, что он говорил.

«Это звучало, наверное, не очень дипломатично», — продолжил Мельник.

Он добавил, что таким образом хотел «донести серьезность ситуации» до жителей Германии.

Ранее сообщалось, что Мельник, ранее снятый с должности президентом Владимиром Зеленским, вернется на родину 14 октября.

В мире,Андрей Мельник,Олаф Шольц,Владимир Зеленский,
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