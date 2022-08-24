Скандальный украинский посол объяснил оскорбление Шольца

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник рассказал в прямом эфире телеканала Welt, почему он обозвал канцлера Германии Олафа Шольца.
Этот дипломат ранее раскритиковал отказ от поездки в Киев Шольца и назвал его «обиженной ливерной колбасой».
По словам Мельника, он сделал это от «безысходности» после начала спецоперации на Украине.
«Это было выражение безысходности в тот момент, когда все украинцы, все мои сограждане ждали канцлера в Киеве, это было в начале апреля, если я не ошибаюсь. И тогда звучали постоянные отговорки, почему это не может произойти», — сказал он.
Посол также выразил сожаление из-за этого оскорбительного высказывания и из-за другого, что он говорил.
«Это звучало, наверное, не очень дипломатично», — продолжил Мельник.
Он добавил, что таким образом хотел «донести серьезность ситуации» до жителей Германии.
Ранее сообщалось, что Мельник, ранее снятый с должности президентом Владимиром Зеленским, вернется на родину 14 октября.