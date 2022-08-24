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35 минут назад

Зеленский призвал как можно скорее передать контроль над ЗАЭС миссии МАГАТЭ

Lenta.ru

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на заседании Совета Безопасности ООН, призвал к скорейшей передаче контроля над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) миссии Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ). Об этом сообщают РИА Новости.

«Миссия МАГАТЭ должна взять постоянный контроль над ситуацией на атомной станции как можно скорее и Россия должна без всяких условий прекратить ядерный шантаж и полностью уйти со станции», — сказал украинский лидер.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что выполнять ультиматум Зеленского по выводу Вооруженных сил России с территории ЗАЭС никто не будет, так как это самоубийственное решение. По его мнению, ультиматум Зеленского означает «вернуть контроль украинской стороне над АЭС, чтобы они смогли продолжить свои эксперименты по созданию грязной бомбы».

В ООН назвали условие, при котором на ЗАЭС случится катастрофа

Российская делегация представила Совбезу ООН и Генассамблее фотосвидетельства обстрелов ЗАЭС со стороны Вооруженных сил Украины 23 августа. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что ситуация с ядерной безопасностью на атомной электростанции за последние недели деградировала. По словам дипломата, украинские войска продолжают обстреливать территорию станции, создавая риск радиационной аварии.

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