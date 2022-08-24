Президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на заседании Совета Безопасности ООН, призвал к скорейшей передаче контроля над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) миссии Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ). Об этом сообщают РИА Новости.

«Миссия МАГАТЭ должна взять постоянный контроль над ситуацией на атомной станции как можно скорее и Россия должна без всяких условий прекратить ядерный шантаж и полностью уйти со станции», — сказал украинский лидер.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что выполнять ультиматум Зеленского по выводу Вооруженных сил России с территории ЗАЭС никто не будет, так как это самоубийственное решение. По его мнению, ультиматум Зеленского означает «вернуть контроль украинской стороне над АЭС, чтобы они смогли продолжить свои эксперименты по созданию грязной бомбы».