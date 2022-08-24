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34 минуты назад

В Молдавии не зажгли  Вечный огонь в месте боев за Кишинев

Илья Родин

Глава Национального комитета «Победа» Алексей Петрович рассказал в своем Telegram-канале, что Минобороны Молдавии не направило заявку в «Молдовагаз» на подачу газа к мемориальному комплексу «Шерпенский плацдарм» в годовщину освобождения страны от фашистов.

В Молдавии не зажгли Вечный огонь в месте боев за Кишинев
Фото: ВикипедияВикипедия

Отмечается, что в Новоаненском районе Молдавии во время Ясско-Кишиневской операции шли тяжелые бои. На плитах мемориала выбиты имена погибших во время нее 13 тысяч солдат и офицеров Советской армии.

Петрович пояснил, что о ситуации с Вечным огнем ему рассказали люди, которые приехали к мемориальному комплексу в годовщину освобождения республики.

По его словам, «первоначально огонь горел на постоянной основе, затем зажигался по праздникам». В этом году оборонное ведомство с высокой долей вероятности решило сэкономить на газе.

Он «поблагодарил» власти Кишинева за то, что хотя бы в столице не погасили Вечный огонь. По его словам, это было вполне возможно.

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