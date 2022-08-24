В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 60.00EUR 59.51
Войти в почту
13 минут назад

Полицейские задержали мечтавшую об аресте 100-летнюю австралийку

Елена Прошина

В Австралии полицейские задержали 100-летнюю Джин Бикентон, исполняя ее желание. Об этом сообщает Times Now News.

Полицейские задержали мечтавшую об аресте 100-летнюю женщину
Фото: соцсетисоцсети

Пенсионерка поделилась с сотрудниками дома престарелых, что много лет работала армейской медсестрой и никогда в жизни не была пьяна и не нарушала закон, но всегда мечтала побывать в роли задержанной. Те решили исполнить желание женщины и обратились с этим в полицию. Представители правоохранительных органов с удовольствием откликнулись на просьбу сотрудников дома престарелых и на 100-й юбилей Бикентон приехали по адресу.

В Турции нашли самую старую женщину в мире

Полицейские решили провести арест по всем правилам и прибыли в учреждение, включив проблесковый маячок и сирену. Затем офицеры прошли в здание, нашли пенсионерку и надели на нее наручники. Женщина добровольно сдалась полиции.

Затем сотрудники правоохранительных органов сфотографировались с Бикентон, оставив ей в подарок игрушечные наручники. Пенсионерка после призналась, что этот день рождения стал лучшим праздником в ее жизни.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители