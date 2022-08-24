Полицейские задержали мечтавшую об аресте 100-летнюю женщину

В Австралии полицейские задержали 100-летнюю Джин Бикентон, исполняя ее желание. Об этом сообщает Times Now News.

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Пенсионерка поделилась с сотрудниками дома престарелых, что много лет работала армейской медсестрой и никогда в жизни не была пьяна и не нарушала закон, но всегда мечтала побывать в роли задержанной. Те решили исполнить желание женщины и обратились с этим в полицию. Представители правоохранительных органов с удовольствием откликнулись на просьбу сотрудников дома престарелых и на 100-й юбилей Бикентон приехали по адресу.

Полицейские решили провести арест по всем правилам и прибыли в учреждение, включив проблесковый маячок и сирену. Затем офицеры прошли в здание, нашли пенсионерку и надели на нее наручники. Женщина добровольно сдалась полиции.