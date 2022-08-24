Пока вы не уснули: реакция Папы Римского на убийство Дугиной и ответ Крыма на требование Турции

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Шойгу объяснил замедление темпов наступления в ходе спецоперации

Замедление темпов наступления в ходе специальной военной операции на Украине — сознательное решение, вызванное стремлением минимизировать жертвы среди мирных граждан. Так его объяснил министр обороны России Сергей Шойгу, пишет ТАСС.

По словам главы Минобороны, в ходе спецоперации российские власти строго соблюдают нормы гуманитарного права и наносят удары лишь по объектам военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ) — пунктам управления, аэродромам, складам, укрепрайонам, объектам военно-промышленного комплекса.

Папа Римский отреагировал на убийство Дугиной

Папа Римский Франциск назвал дочь российского философа и общественного деятеля Александра Дугина Дарью одной из невинных жертв, погибших из-за войны. Так он прокомментировал новость о ее убийстве, передает Reuters.

Понтифик выразил соболезнования по поводу смерти Дугиной.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила президента Украины Владимира Зеленского во лжи о непричастности Киева к убийству дочери Дугина. Она назвала это заявление «очередным звеном в цепочке лжи».

Банки станут по-новому зачислять зарплату

Несколько российских банков участвуют в пилотном проекте по переводу заработной платы через систему быстрых платежей (СПБ) ЦБ. Об этом в среду сообщают "Известия" со ссылкой на источники на банковском рынке.

Предполагается, что он позволит начислять деньги по платежному идентификатору гражданина, а банк, куда поступят средства, человек сможет выбрать самостоятельно без ведома работодателя. Сервис позволит решить проблему "зарплатного рабства", с которой по-прежнему сталкивается часть россиян, отмечает издание. При этом, для полномасштабного запуска системы возможно потребуются изменения трудового законодательства.

Макрон заявил о конце «периода изобилия»

Мировые кризисы, в том числе украинский и экологический, знаменуют собой завершение периода «изобилия», обществу необходимо сплотиться, чтобы пережить их последствий. Об этом заявил сегодня президент Франции Эмманюэль Макрон, пишет РИА Новости.

Такое заявление глава государства сделал, открывая первое после летних каникул заседание Совета министров Франции.

Ройзман задержан на 48 часов

Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержали на 48 часов по делу о дискредитации ВС РФ. Об этом рассказал его адвокат, Владислав Идамжапов, пишет ТАСС. По словам адвоката, в отношении Ройзмана составлен протокол о задержании на 48 часов.

Ройзман был задержан в Екатеринбурге 24 августа. В отношении него возбуждено уголовное дело по часть 1 статьи 280.3 УК РФ. По данным МВД, он разместил в интернете ролик, «содержание которого дискредитировало использование ВС РФ в целях защиты интересов страны и ее граждан».

В Подмосковье мужчина зарезал настоятеля храма Николая Чудотворца

Телеграм-канал 112

В Домодедове полиция задержала 22-летнего Василия Рассоху, подозреваемого в убийстве настоятеля церкви Николая Чудотворца Сергея Лопухова, сообщил Telegram-канала Baza. Также издание отмечает, что Рассоха ранее работал в воскресной школе и накануне встречался с настоятелем, рассказав ему о своей неразделенной любви к одной из учениц.

По данным подмосковного управления СКР, утром 24 августа мужчина поджег кабинет воскресной школы. Когда настоятель пытался потушить огонь, поджигатель напал на него с ножом. Погибшего священника обнаружили спасатели, которые приехали на вызов о возгорании в церкви. Сообщается, что напавший сидел на ступеньках рядом с телом Лопухова.

В Крыму ответили на требование Турции вернуть полуостров Украине

Nikolay Vorobyev / Unsplash

Турция как «хитрый игрок» и один из самых противоречивых членов Североатлантического альянса пытается усидеть на двух стульях, требуя вернуть полуостров Украине. Такой ответ озвучил заместитель председателя Госсовета Крыма Владимир Бобков, передает News.ru.

Кроме того, он призвал спокойно относиться к подобным призывам из Анкары. По предположению Бобкова, заявления президента Турции Реджепа Эрдогана и его представителя Ибрагима Калына направлены не только международному сообществу, но и тем избирателям, чья поддержка накануне выборов главы государства нужна турецкому лидеру.

Молдавия обратилась к России с просьбой

Власти Молдавии считают, что "Газпром" должен пойти навстречу молдавскому предприятию "Молдовагаз" и дать отсрочку по платежам до конца года. Об этом заявил в среду вице-премьер республики Андрей Спыну.

"Молдовагаз" должна найти решение через взаимопонимание с "Газпромом", который фактически является акционером компании "Молдовагаз", контролируя 65% акций. Правительство сделало все возможное за последний год, чтобы обеспечить своевременные выплаты, сейчас пришло время, чтобы и крупнейший акционер "Молдовагаза" принял их просьбу о разрешении заплатить позднее, то есть до конца 2022 года", - сказал Спыну в эфире телеканала PRO TV.

Российская фигуристка решила выступать за Израиль

Российская фигуристка Мария Дмитриева приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать на соревнованиях за Израиль. По словам директора Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Когана, 14-летняя спортсменка отправила запрос о смене спортивного гражданства на израильское.

«Пришел запрос на нее от Израиля, у нее есть израильское гражданство. Исполком рассмотрит это обращение», - сказал Коган.

Россия отказалась поставлять газ с Сахалина в Азию

Новый оператор нефтегазового проекта «Сахалин-2» — ООО «Сахалин Энерджи» — отказался от поставки газа как минимум одному азиатскому покупателю из-за проблем с оплатой, а также задержки с подписанием нового контракта, пишет Bloomberg со ссылкой на трейдеров.