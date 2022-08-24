Белоруссия выстояла в сложный период президентских выборов 2020 года, но расслабляться пока рано. Об этом заявил президент Александр Лукашенко в среду на церемонии вручения государственных наград силовикам и гражданским лицам, проявивших себя в августе и осенью 2020 года.

"Сейчас мы уже осознали, что было бы с нами, мы тогда сделали практически невозможное. На нас тренировались <…>, это была прелюдия к тем событиям, которые происходят сейчас в мире и в частности на Украине. Мы выстояли, поэтому сегодня живем в мирной стране", - цитирует главу республики агентство БелТА.

Лукашенко считает, что расслабляться еще очень рано, все только начинается.

"Там [в 2020 году] была репетиция, тренировка, как я сказал, прелюдия к основным событиям. Все только начинается, нам не до расслабления", - подчеркнул он.

Президент обратил внимание на сложную обстановку в регионе и мире, в том числе вокруг Белоруссии.

"Польша и страны Прибалтики превратились, как видите, в полигоны для регулярных учений натовских войск, - отметил Лукашенко. - Ранее нейтральные Швеция и Финляндия <…> стремятся в срочном порядке вступить в Североатлантический альянс, считайте - вступили фактически".

По его словам, не прекращается массированная гибридная агрессия против белорусского государства, указав, на "беглую даже не оппозицию, а мятежников". "По своей сути эти люди являются одним из краеугольных камней политики Вашингтона и Брюсселя на нашем направлении и не только. И наш долг перед нынешним и будущими поколениями - сделать из этого выводы и всеми возможными средствами сохранить страну", - подчеркнул президент.

По словам Лукашенко оценка событиям 2020 года дана, тот год ничего хорошего не добавил.