Белоруссия выстояла в сложный период президентских выборов 2020 года, но расслабляться пока рано. Об этом заявил президент Александр Лукашенко в среду на церемонии вручения государственных наград силовикам и гражданским лицам, проявивших себя в августе и осенью 2020 года.
"Сейчас мы уже осознали, что было бы с нами, мы тогда сделали практически невозможное. На нас тренировались <…>, это была прелюдия к тем событиям, которые происходят сейчас в мире и в частности на Украине. Мы выстояли, поэтому сегодня живем в мирной стране", - цитирует главу республики агентство БелТА.
Лукашенко считает, что расслабляться еще очень рано, все только начинается.
"Там [в 2020 году] была репетиция, тренировка, как я сказал, прелюдия к основным событиям. Все только начинается, нам не до расслабления", - подчеркнул он.
Президент обратил внимание на сложную обстановку в регионе и мире, в том числе вокруг Белоруссии.
"Польша и страны Прибалтики превратились, как видите, в полигоны для регулярных учений натовских войск, - отметил Лукашенко. - Ранее нейтральные Швеция и Финляндия <…> стремятся в срочном порядке вступить в Североатлантический альянс, считайте - вступили фактически".
По его словам, не прекращается массированная гибридная агрессия против белорусского государства, указав, на "беглую даже не оппозицию, а мятежников". "По своей сути эти люди являются одним из краеугольных камней политики Вашингтона и Брюсселя на нашем направлении и не только. И наш долг перед нынешним и будущими поколениями - сделать из этого выводы и всеми возможными средствами сохранить страну", - подчеркнул президент.
По словам Лукашенко оценка событиям 2020 года дана, тот год ничего хорошего не добавил.
"Но белорусский народ справился <…>. Если оценить, что это были тяжелые дни, тяжелые август и сентябрь, но мы выстояли, этой страницей с этой точки зрения мы можем гордиться", - отметил президент.