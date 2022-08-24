Борис Джонсон объяснил неожиданный визит в Киев

Подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл на Украину в День независимости с не анонсированным ранее визитом. Об этом он сообщил у себя в Twitter-аккаунте.

Фото: Рамблер Рамблер

Джонсон объяснил свой визит важностью происходящего на Украине. Он пообещал, что Великобритания продолжит и «впредь поддерживать украинских друзей».

«Я верю, что Украина может и победит в этой {спецоперации}», — добавил британский премьер-министр, прикрепив к посту фотографию с президентом страны Владимиром Зеленским.