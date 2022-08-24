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1 час назад

Борис Джонсон объяснил неожиданный визит в Киев

Елена Прошина

Подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл на Украину в День независимости с не анонсированным ранее визитом. Об этом он сообщил у себя в Twitter-аккаунте.

Борис Джонсон объяснил неожиданный визит в Киев
Фото: РамблерРамблер

Джонсон объяснил свой визит важностью происходящего на Украине. Он пообещал, что Великобритания продолжит и «впредь поддерживать украинских друзей».

«Я верю, что Украина может и победит в этой {спецоперации}», — добавил британский премьер-министр, прикрепив к посту фотографию с президентом страны Владимиром Зеленским.

Глава Украины также разместил у себя в Telegram-канале видеозапись встречи с Джонсоном. Зеленский поблагодарил его «за бескомпромиссную поддержку страны и отстаивание ее интересов на международной арене».

В мире,Владимир Зеленский,Борис Джонсон,
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