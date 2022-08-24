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28 минут назад

Борис Джонсон посетил Киев по случаю годовщины независимости Украины

Москва24иещё 1

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что приехал в Киев по случаю годовщины независимости Украины.

Борис Джонсон объяснил неожиданный визит в Киев
Фото: ТАССТАСС

"То, что происходит на Украине, имеет значение для всех нас. Именно поэтому сегодня я в Киеве", – написал он в Twitter, опубликовав совместное фото с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Джонсон подчеркнул, что Великобритания продолжит поддерживать Киев. Он также отметил, что Украина способна и должна одержать победу в противостоянии с Россией.

Ранее Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон, лидер Соединенных Штатов Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц заявили, что продолжат оказывать поддержку Украине. Кроме того, политики заявили о важности обеспечения безопасности ядерных объектов и обсудили прошедшие переговоры по обеспечению поездки специалистов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

В мире,Олаф Шольц,Эммануэль Макрон,Леонид Пасечник,Денис Пушилин,Борис Джонсон,Джозеф Байден,Владимир Путин,МАГАТЭ,
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