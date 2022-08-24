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34 минуты назад

Макрон анонсировал отправку грузового судна на Украину

Елена Прошина

Эммануэль Макрон заявил, что Франция готова отправить Украине судно с гуманитарной помощью. Об этом сообщает ТАСС.

Макрон анонсировал отправку грузового судна на Украину
Фото: ReutersReuters

«Через несколько дней из порта Марселя отправится грузовое судно с продовольствием, медицинскими грузами, в частности средствами срочной реабилитации», – написал президент Франции в социальной сети.

Кроме того, Макрон поздравил Украину с Днём независимости и пообещал, что украинцы могут рассчитывать на помощь Франции «сегодня и завтра». Он добавил, что Париж и дальше продолжит оказывать Киеву поддержку.

Макрон пообещал Зеленскому помочь восстановить Украину

«Защита суверенитета Украины - это защита всего мира», – заключил Макрон.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что мировой «период изобилия» закончился. Лидер Франции призвал народы сплотиться и готовиться к надвигающимся кризисам.

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