Макрон анонсировал отправку грузового судна на Украину

Эммануэль Макрон заявил, что Франция готова отправить Украине судно с гуманитарной помощью. Об этом сообщает ТАСС.

«Через несколько дней из порта Марселя отправится грузовое судно с продовольствием, медицинскими грузами, в частности средствами срочной реабилитации», – написал президент Франции в социальной сети.

Кроме того, Макрон поздравил Украину с Днём независимости и пообещал, что украинцы могут рассчитывать на помощь Франции «сегодня и завтра». Он добавил, что Париж и дальше продолжит оказывать Киеву поддержку.