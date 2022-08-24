Макрон анонсировал отправку грузового судна на Украину

Эммануэль Макрон заявил, что Франция готова отправить Украине судно с гуманитарной помощью. Об этом сообщает ТАСС.
«Через несколько дней из порта Марселя отправится грузовое судно с продовольствием, медицинскими грузами, в частности средствами срочной реабилитации», – написал президент Франции в социальной сети.
Кроме того, Макрон поздравил Украину с Днём независимости и пообещал, что украинцы могут рассчитывать на помощь Франции «сегодня и завтра». Он добавил, что Париж и дальше продолжит оказывать Киеву поддержку.
«Защита суверенитета Украины - это защита всего мира», – заключил Макрон.
Ранее Эммануэль Макрон заявил, что мировой «период изобилия» закончился. Лидер Франции призвал народы сплотиться и готовиться к надвигающимся кризисам.