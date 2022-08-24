В Литве описали будущее Калининграда

По мнению министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, вступление в НАТО Швеции и Финляндии приведет к тому, что Калининградская область станет наиболее уязвимым российским регионом. Об этом пишет РИА Новости.

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«Если в конце года членами НАТО станут Финляндия и Швеция, то уже не Сувалкский коридор можно считать узким местом стран НАТО, а всю Калининградскую область - уязвимой частью России», - привело слова Анушаускаса издание «Укринформ».

Министр обороны выразил уверенность, что ситуация изменится «в корне» и назвал это «важным месседжем для России».

После начала Россией спецоперации на Украине Швеция и Финляндия приняли решение отказаться от нейтралитета и передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на присоединение к Североатлантическому альянсу. Против вступления скандинавских стран в НАТО выступила Турция. Но в результате переговоров сторонам удалось урегулировать спорные вопросы, и в июне Столтенберг заявил о запуске процесса ратификации членства Швеции и Финляндии в блоке.