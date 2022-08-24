В штаб-квартире НАТО в Брюсселе занялись производством меда

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе в рамках участия в экологических проектах Европы разместила на своей территории четыре улья. Как сообщает РИА Новости, проект по размещению пчелосемей начался еще в 2020 году, когда на территории установили первые два улья.

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Отмечается, что пчеловоды НАТО собирают с каждого улья около 25 килограммов меда ежегодно. Еще порядка 75 килограмм оставляют пчелам для пропитания.