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18 минут назад

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе занялись производством меда

Никита Бородкин

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе в рамках участия в экологических проектах Европы разместила на своей территории четыре улья. Как сообщает РИА Новости, проект по размещению пчелосемей начался еще в 2020 году, когда на территории установили первые два улья.

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе занялись производством меда
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что пчеловоды НАТО собирают с каждого улья около 25 килограммов меда ежегодно. Еще порядка 75 килограмм оставляют пчелам для пропитания.

Большую часть урожая продают на благотворительном базаре в пользу поддержки отдельных местных и международных проектов. Кроме того, в 2021 году генсек Йенс Столтенберг также подарил постпредам всех 30 стран НАТО при альянсе по баночке натовского меда на заседании Североатлантического совета 15 декабря 2021 года.

В мире,Йенс Столтенберг,НАТО,
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