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8 минут назад

Европейские посольства в Киеве перевели сотрудников поближе к бомбоубежищам

Газета.Ru

Представители некоторых посольств европейских стран, находящихся в Киеве, разместили своих сотрудников поближе к бункерам и в отелях с бомбоубежищами. Об этом сообщает издание Foreign Policy со ссылки на источники.

Европейские посольства в Киеве перевели сотрудников поближе к бомбоубежищам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что дипломаты приняли решение об укрытии сотрудников от возможного воздушного удара России 24 августа, в День независимости Украины, или сразу после него. При этом источники не считают, что силы РФ будут специально целиться в диппредставительства, но опасаются неточных попаданий.

МИД Германии посоветовал немцам покинуть Украину

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк посетовал на призывы посольств стран Запада, в частности, США, к своим гражданам покинуть эту страну в связи с возможными массовыми ударами России.

В мире,Михаил Подоляк,
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