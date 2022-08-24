Макрон анонсировал отправку грузового судна на Украину

Франция направит в ближайшее время на Украину грузовое судно с гуманитарными грузами. Об этом заявил в среду президент республики Эмманюэль Макрон в видеосообщении, размещенном на его странице в Twitter.

"Через несколько дней из порта Марселя отправится грузовое судно с продовольствием, медицинскими грузами, в частности средствами срочной реабилитации", - сказал он.

Макрон поздравил украинцев с Днем независимости и заверил, что они могут рассчитывать на помощь Франции "сегодня и завтра". Также он пообещал продолжать оказывать поддержку Киеву в военном противостоянии с Москвой, выступив с утверждением, что "защита суверенитета Украины - это защита всего мира".