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19 минут назад

Макрон объявил о готовности отправить на Украину судно с гуманитарной помощью

ТАСС

Франция направит в ближайшее время на Украину грузовое судно с гуманитарными грузами. Об этом заявил в среду президент республики Эмманюэль Макрон в видеосообщении, размещенном на его странице в Twitter.

Макрон анонсировал отправку грузового судна на Украину
Фото: ReutersReuters

"Через несколько дней из порта Марселя отправится грузовое судно с продовольствием, медицинскими грузами, в частности средствами срочной реабилитации", - сказал он.

Макрон пообещал Зеленскому помочь восстановить Украину

Макрон поздравил украинцев с Днем независимости и заверил, что они могут рассчитывать на помощь Франции "сегодня и завтра". Также он пообещал продолжать оказывать поддержку Киеву в военном противостоянии с Москвой, выступив с утверждением, что "защита суверенитета Украины - это защита всего мира".

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