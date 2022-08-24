Задержанным на протестах в Риге начали выдавать российские визы

Российское посольство в Латвии начало выдавать визы местным жителям, задержанным на акциях против сноса памятника освободителям Риги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла РФ Михаила Ванина.
Ванин объяснил, что благодаря визам эти люди смогут покинуть Латвию и укрыться в России, если потребуется.
Парламент Латвии ранее остановил действие соглашения с Россией об охране советских памятников. Это позволило начать демонтаж памятника советским воинам-освободителям. Снос планируют завершить к 15 ноября.
В Риге в течение последних нескольких дней проходили акции против сноса памятника.
23 августа в рижской полиции заявили о 14 задержанных во время протестов. Причиной был назван их отказ подчиниться требованиям полицейских. Против задержанных возбудили дела об административных правонарушениях.
СМИ сообщали о 40 задержанных на митингах.