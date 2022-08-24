Задержанным на протестах в Риге начали выдавать российские визы

Российское посольство в Латвии начало выдавать визы местным жителям, задержанным на акциях против сноса памятника освободителям Риги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла РФ Михаила Ванина.

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Ванин объяснил, что благодаря визам эти люди смогут покинуть Латвию и укрыться в России, если потребуется.

Парламент Латвии ранее остановил действие соглашения с Россией об охране советских памятников. Это позволило начать демонтаж памятника советским воинам-освободителям. Снос планируют завершить к 15 ноября.

В Риге в течение последних нескольких дней проходили акции против сноса памятника.

23 августа в рижской полиции заявили о 14 задержанных во время протестов. Причиной был назван их отказ подчиниться требованиям полицейских. Против задержанных возбудили дела об административных правонарушениях.