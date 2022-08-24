В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 59.90EUR 59.33
Войти в почту
1 час назад

Задержанным на протестах в Риге начали выдавать российские визы

Мария Иванова

Российское посольство в Латвии начало выдавать визы местным жителям, задержанным на акциях против сноса памятника освободителям Риги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла РФ Михаила Ванина.

Задержанным на протестах в Риге начали выдавать российские визы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ванин объяснил, что благодаря визам эти люди смогут покинуть Латвию и укрыться в России, если потребуется.

Парламент Латвии ранее остановил действие соглашения с Россией об охране советских памятников. Это позволило начать демонтаж памятника советским воинам-освободителям. Снос планируют завершить к 15 ноября.

В Риге в течение последних нескольких дней проходили акции против сноса памятника.

23 августа в рижской полиции заявили о 14 задержанных во время протестов. Причиной был назван их отказ подчиниться требованиям полицейских. Против задержанных возбудили дела об административных правонарушениях.

СМИ сообщали о 40 задержанных на митингах.

В мире,Михаил Ванин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители