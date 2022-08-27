Предвестники надвигающейся беды: что происходит в Европе

Этим летом на Европу обрушилось сразу несколько катаклизмов, напрямую связанных с проблемой изменения климата. На фоне рекордных температур, по всему континенту бушуют сильнейшие пожары, а пересохшие реки обнажили страшных вестников приближающейся беды – голодные камни. По легендам, когда обмелевшая река обнажает такой указатель, то людей ждет неминуемый голод и смерть. Не менее угрожающими выглядят выводы Еврокомиссии. По оценкам экспертов, обрушившая на Европу засуха будет одной из самых сильнейших в истории и крайне пагубно скажется на продовольственной безопасности континента.