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17 минут назад

Предвестники надвигающейся беды: что происходит в Европе

Александр Котлеткин

Этим летом на Европу обрушилось сразу несколько катаклизмов, напрямую связанных с проблемой изменения климата. На фоне рекордных температур, по всему континенту бушуют сильнейшие пожары, а пересохшие реки обнажили страшных вестников приближающейся беды – голодные камни. По легендам, когда обмелевшая река обнажает такой указатель, то людей ждет неминуемый голод и смерть. Не менее угрожающими выглядят выводы Еврокомиссии. По оценкам экспертов, обрушившая на Европу засуха будет одной из самых сильнейших в истории и крайне пагубно скажется на продовольственной безопасности континента.

1/20 Овцы пасутся вдоль высохшего русла реки Гвадиана, Испания, август 2022 года
Фото: Reuters
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2/20 Местами Луару теперь можно пересечь пешком. Самая длинная река Франции еще никогда была такой мелкой, август 2022 года
Фото: Reuters
3/20 Немецкий военный корабль времен Второй мировой войны в Дунае в Прахово, Сербия, 18 августа 2022 года
Фото: Reuters
4/20 Лодки на высохшем дне реки Ду на границе с Францией в Ле Брене, Швейцария, 8 августа 2022 года
Фото: Reuters
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5/20 Подводные скалы проявляются из вод озера Гарда, Италия, 16 августа 2022
Фото: Reuters
6/20 Река Луары во время исторической засухи, обрушившейся на Францию, август 2022 года
Фото: Reuters
7/20 Один из «голодных камней» обнаружен в Вормсе, Германия, 17 августа 2022 года
Фото: Reuters
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8/20 Овца лежит на высохшем дне реки Гвадиана, Испания, август 2022 года
Фото: Reuters
9/20 Еще один «голодный камень» в реке Вормс, Германия, 17 августа 2022 года
Фото: Reuters
10/20 Пассажирский паром Rheinnixe прекращает работу из-за маловодья на Рейне в Бонне, Германия, 16 августа 2022 года
Фото: Reuters
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11/20 Поврежденный засухой урожай картофеля, Бельгия, август 2022 года
Фото: Reuters
12/20 Несколько канадских гусей гуляют по высохшему берегу реки Рейн в Кельне, 19 августа 2022 года
Фото: Reuters
13/20 Низкий уровень воды в реке Рейн, Германия, 9 августа 2022 года
Фото: Reuters
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14/20 Транспортные суда курсируют по частично высохшему руслу реки Рейн в Бингене, август 2022 года
Фото: Reuters
15/20 Ржавая тележка для покупок на песчаной отмели на Рейне, Германия, 16 августа 2022 года
Фото: Reuters
16/20 Мертвая рыба лежит в пруду в Неви-Сен-Сепульшр, Франция, август 2022 года
Фото: Reuters
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17/20 Подводные скалы проявляются из вод озера Гарда, Италия, 16 августа 2022
Фото: Reuters
18/20 Серый гусь гуляет по почти высохшему озеру Зиксе недалеко от Санкт-Андре, Австрия, 12 августа 2022 года
Фото: Reuters
19/20 Молочная корова пасется на сухом пастбище во время засухи, Франция, август 2022 года
Фото: Reuters
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20/20 Высохшее водохранилище Ла Винуэла, недалеко от Малаги, южная Испания, август 2022 год
Фото: Reuters

Как выглядит изнывающая от жары Европа – в галерее «Рамблера».

В мире,Фото,Еврокомиссия,
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