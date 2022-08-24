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1 час назад

Литва пригрозила Калининградской области расширением НАТО

Lenta.ruиещё 1

Расширение НАТО ослабит Калининградскую область, заявил глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас. Его слова приводит «Укринформ».

«Если в конце года членами НАТО станут Финляндия и Швеция, то уже не Сувалкский коридор можно считать узким местом стран НАТО, а всю Калининградскую область — уязвимой частью России», — пригрозил глава ведомства, добавив, что ситуация в регионе изменится в корне.

Тем не менее, по его словам, конфигурация Сувалкского коридора не изменилась, как и не улучшилась ситуация с безопасностью вокруг Литвы.

Литовский транзит: Россия может подать в суд на Евросоюз

Сувалкский коридор — гипотетический сухопутный коридор протяженностью около 100 километров, который мог бы соединить территорию Белоруссии с Калининградской областью.

Ранее прибалтийская республика остановила транзит в Калининград ряд товаров, попавших под санкции Евросоюза. Тогда губернатор региона Антон Алиханов сообщил, что ограничения коснулись от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, включая строительные материалы, цемент и металлы.

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