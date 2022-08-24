«Если в конце года членами НАТО станут Финляндия и Швеция, то уже не Сувалкский коридор можно считать узким местом стран НАТО, а всю Калининградскую область — уязвимой частью России», — пригрозил глава ведомства, добавив, что ситуация в регионе изменится в корне.