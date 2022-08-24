Макрон заявил о конце «периода изобилия»

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «период изобилия» закончился, в связи с чем призвал готовиться к экономическим последствиям кризисов, — как украинского, так и климатического — а также к дефицитам продуктов. Цитату приводит РИА Новости.

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«Мы переживаем большие потрясения... Нам придется столкнуться с экономическими последствиями. Речь идет о продуктах и технологиях, которые казались нам всегда доступными», — порассуждал политик.

При этом Макрон подчеркнул, что в случае с последствиями украинского кризиса речь идет о последствиях борьбы за свободу, которая «имеет свою цену, которая может потребовать жертв».