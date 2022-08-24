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22 минуты назад

Макрон заявил о конце «периода изобилия»

Lenta.ru

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «период изобилия» закончился, в связи с чем призвал готовиться к экономическим последствиям кризисов, — как украинского, так и климатического — а также к дефицитам продуктов. Цитату приводит РИА Новости.

Макрон заявил о конце «периода изобилия»
Фото: ReutersReuters

«Мы переживаем большие потрясения... Нам придется столкнуться с экономическими последствиями. Речь идет о продуктах и технологиях, которые казались нам всегда доступными», — порассуждал политик.

При этом Макрон подчеркнул, что в случае с последствиями украинского кризиса речь идет о последствиях борьбы за свободу, которая «имеет свою цену, которая может потребовать жертв».

Макрон призвал не идти на компромисс с Россией

После начала спецоперации России на Украине ряд стран усилил санкционное давление на Москву, однако такие рестрикции возымели эффект бумеранга. Давление испытывают как российские граждане, так и европейцы: в ряде стран последствия санкций привели к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания. Президент России Владимир Путин считает, что основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей, в то время как европейские и американские политики подчеркивают: цель санкций — остановить бои на Украине.

В мире,Эммануэль Макрон,Владимир Путин,
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