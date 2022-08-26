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1 час назад

МИД Украины отчитал представителя Папы Римского из-за Дугиной

Ura.Ruиещё 6

Министерство иностранных дел Украины вызвало представителя Папы Римского Франциска на Украине Висвалдаса Кулбокаса, чтобы выразить недовольство из-за молитвы о погибшей российской журналистке Дарье Дугиной. Об этом заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.

МИД Украины отчитал представителя Папы Римского из-за Дугиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы внимательно ознакомились с полной цитатой папы Франциска и, во-первых, приняли решение пригласить в МИД апостольского нунция для выражения разочарования Украины этими словами», — приводит слова Дмитрия Кулебы интернет-газета «Страна.ua». Он добавил, что «украинское сердце разрывается» от слов Франциска, потому что якобы выражать сострадание ей «несправедливо».

Журналистка и дочь философа Александра Дугина Дарья Дугина погибла 20 августа при взрыве автомобиля. ФСБ России назвали происшествие запланированным убийством и отметили, что его заказали украинские спецслужбы. Исполнителем убийства ведомство назвало гражданку Украины Наталью Вовк. Папа Римский Франциск помолился за погибшую и назвал ее «невинной жертвой войны».

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