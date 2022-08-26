МИД Украины отчитал представителя Папы Римского из-за Дугиной

«Мы внимательно ознакомились с полной цитатой папы Франциска и, во-первых, приняли решение пригласить в МИД апостольского нунция для выражения разочарования Украины этими словами», — приводит слова Дмитрия Кулебы интернет-газета «Страна.ua». Он добавил, что «украинское сердце разрывается» от слов Франциска, потому что якобы выражать сострадание ей «несправедливо».