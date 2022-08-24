Обзор иноСМИ: «проклятие Путина» для Германии и паника в Италии

«Атмосфера паники в Италии»

Заявление о приостановке работы «Северного потока-2» на несколько дней спровоцировало в Италии «атмосферу паники». Об этом сообщает EADaily со ссылкой на итальянский канал Sky TG24.

Глава итальянской ассоциации промышленников Confindustria Карло Бономи заявил, что к началу холодов большинство итальянских компаний столкнутся с «большими проблемами». Он призвал правительство срочно спланировать ограничения в подаче газа по примеру Германии.

Проблемы Германии - в «проклятии Путина»

Японский журнал Shūkan Gendai сравнил энергетический кризис в Германии с «проклятием Путина». Сначала страна столкнулась с сокращением поставок газа и РФ и взлетом цен, а теперь ситуацию усугубляет рекордная засуха.

Из-за жары уровень воды в реке Рейн, главной транспортной артерии Германии, упал до рекордного уровня. Река играет важную роль в транспортировке угля, нефтепродуктов, железной руды и автозапчастей, но сейчас использовать ее для поставок нельзя. Засуха на фоне взлета цен и инфляции создает впечатление, что над Европой нависло «проклятие Путина», отмечает Shūkan Gendai.

«Месяцы сопротивления»: ФБР против Трампа

Августовским обыскам у экс-президента США Дональда Трампа предшествовали «зловещие новости», полученные его адвокатами 12 апреля: в том электронном письме Трампа предупредили о проверке ФБР секретных документов, которые он неохотно вернул правительству. Об этом рассказала The Washington Post.

Архивариус Национального архива США Дебра Стейдель Уолл описала «месяцы сопротивления», последовавшие за тем электронным письмом. По ее словам, Трамп пытался задержать и помешать проверке ФБР, несмотря на вывод Министерства юстиции о том, что переданные Трампом записи включали сто секретных документов на 700 страниц. Некоторые из них содержали информацию, связанную с секретными операциями и программами.

Ученые определились с заразностью ковида

Исследователи из Имперского колледжа Лондона пришли к выводу, что COVID-19 становится заразным только при проявлении симптомов. Как сообщает Pharmacy Times, две трети заболевших остаются заразными через пять дней после появления симптомов.

Исследование, в котором приняли участие 57 человек с легкой формой COVID-19, впервые показало, как долго сохраняется заразность после естественного заражения в обществе. Только семеро человек были заразны до появления симптомов и только восемь пациентов продолжали выделять вирус спустя семь дней.

Японские компании медлят с уходом из России

Японские исследователи выяснили, что компании Японии медлят с уходом с российского рынка: с 19 июня по 21 августа этого не сделала ни одна компания. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Teikoku Databank.