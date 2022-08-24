Президент Украины Владимир Зеленский планировал подать в отставку в феврале этого года, чтобы прекратить вооруженный конфликт. Как сообщает ТАСС, об этом стало известно газете The Washington Post.
По информации издания, тогда в беседе с официальными лицами стран Запада Зеленский утверждал, что готов уйти с поста, если это поможет остановить конфликт. Он признавался, что не собирается держаться за власть и пришел в политику не ради этого.
При этом власти США и стран Европы советовали Зеленскому обеспечить преемственность и предлагали покинуть Киев, чтобы сохранить его жизнь и избежать образования «вакуума власти». Президент Украины подозревал, что ряд его зарубежных коллег хотели, чтобы конфликт закончился как можно быстрее.
Также газета сообщает, что через несколько часов после начала спецоперации секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов говорил Зеленскому, что партнеры Киева не верят в успех Украины, а потому не начинают поставлять вооружение. Кроме того, охрана и окружение президента советовали главе государства покинуть столицу и перебраться в западную часть страны, однако тот отказался.