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1 час назад

WP: Зеленский собирался уйти в отставку в феврале

Никита Бородкин

Президент Украины Владимир Зеленский планировал подать в отставку в феврале этого года, чтобы прекратить вооруженный конфликт. Как сообщает ТАСС, об этом стало известно газете The Washington Post.

По информации издания, тогда в беседе с официальными лицами стран Запада Зеленский утверждал, что готов уйти с поста, если это поможет остановить конфликт. Он признавался, что не собирается держаться за власть и пришел в политику не ради этого.

При этом власти США и стран Европы советовали Зеленскому обеспечить преемственность и предлагали покинуть Киев, чтобы сохранить его жизнь и избежать образования «вакуума власти». Президент Украины подозревал, что ряд его зарубежных коллег хотели, чтобы конфликт закончился как можно быстрее.

WP: Зеленский подозревал Запад в том, что тот хотел его побега из Киева в связи с СВО

Также газета сообщает, что через несколько часов после начала спецоперации секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов говорил Зеленскому, что партнеры Киева не верят в успех Украины, а потому не начинают поставлять вооружение. Кроме того, охрана и окружение президента советовали главе государства покинуть столицу и перебраться в западную часть страны, однако тот отказался.

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