Президент Украины Владимир Зеленский планировал подать в отставку в феврале этого года, чтобы прекратить вооруженный конфликт. Как сообщает ТАСС, об этом стало известно газете The Washington Post.

По информации издания, тогда в беседе с официальными лицами стран Запада Зеленский утверждал, что готов уйти с поста, если это поможет остановить конфликт. Он признавался, что не собирается держаться за власть и пришел в политику не ради этого.

При этом власти США и стран Европы советовали Зеленскому обеспечить преемственность и предлагали покинуть Киев, чтобы сохранить его жизнь и избежать образования «вакуума власти». Президент Украины подозревал, что ряд его зарубежных коллег хотели, чтобы конфликт закончился как можно быстрее.