Между Россией и Европой опустился «железный занавес», а Третья мировая война уже началась. Об этом в интервью Rádio Universum заявил экономист и прогнозист, советник Всемирного банка профессор Петер Станек (Peter Staněk).

По словам экономиста, окно возможностей постепенно закрывается и сейчас ситуация, в которой оказался мир «втрое опаснее Карибского кризиса», а Третья война уже идет.

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«Третья мировая война началась с гибридной и санкционной войны против России. Потом она перейдет в экономическую фазу, а дальше и в другие», - подчеркнул профессор.

Эксперт также обратил внимание, что у США в тысячах километров от их территории расположено множество военных баз, а России Западом отказано в праве «защищать собственную безопасность в нескольких десятках километров от границ». При этом политики ЕС, «реализуя американские интересы», уже опустили «железный занавес» с Россией.

Петер Станек также обратил внимание на то, что Россия уже предупредила страны НАТО о последствиях необдуманной политики, когда провела учения всей ядерной триады. «Это последнее предупреждение. А самое последнее — это пуск ракеты «Сармат», которая заменит «Воеводу»», - считает он.

Однако, по его словам, новая ядерной стратегия Российской Федерации оговаривает, что стратегическое ядерное оружие может быть применено только в случае угрозы существованию российского общества или государства.

В конце прошлого года МИД России передал представителям США и НАТО предложения по гарантиям безопасности, предполагающие среди прочего отказ от расширения альянса на восток. Однако по итогам переговоров в российском внешнеполитическом ведомстве констатировали, что США и их союзники оставили без внимания ряд ключевых условий.

В Москве также уверены, что именно западные страны запрещают Киеву вести переговоры с Россией об урегулировании кризиса и мирном договоре.