Киев поставил России условие сохранения Крымского моста

Чтобы сохранить Крымский мост, России необходимо вывести войска из Крыма, так как по нему перебрасывается техника и военнослужащие, заявил глава СНБО Украины Алексей Данилов. Об этом пишет «Московский комсомолец».
По его словам, мост через Керченский пролив подлежит уничтожению. Он подчеркнул, что Киев ударит по нему, как только появятся возможность, необходимость и военное задание. Он также добавил, что объект находится под бдительным контролем.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в случае атаки на мост от исполнителей и центров принятия решений «даже мокрого места не останется». Он также подчеркнул, что в настоящее время Вооруженные силы России используют не все свои возможности и не все имеющиеся виды вооружений. Он уточнил, что безопасность Крымского моста и других стратегических объектов «обеспечена на самом высоком уровне».
Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев также заявлял о возможности ответных действий в случае удара по Крымскому мосту.