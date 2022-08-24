Киев поставил России условие сохранения Крымского моста

Чтобы сохранить Крымский мост, России необходимо вывести войска из Крыма, так как по нему перебрасывается техника и военнослужащие, заявил глава СНБО Украины Алексей Данилов. Об этом пишет «Московский комсомолец».

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По его словам, мост через Керченский пролив подлежит уничтожению. Он подчеркнул, что Киев ударит по нему, как только появятся возможность, необходимость и военное задание. Он также добавил, что объект находится под бдительным контролем.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в случае атаки на мост от исполнителей и центров принятия решений «даже мокрого места не останется». Он также подчеркнул, что в настоящее время Вооруженные силы России используют не все свои возможности и не все имеющиеся виды вооружений. Он уточнил, что безопасность Крымского моста и других стратегических объектов «обеспечена на самом высоком уровне».