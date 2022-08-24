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17 минут назад

Президент Латвии призвал разобраться с нелояльными русскоязычными жителями

Никита Бородкин

Президент Латвии Эгилс Левитс призвал разобраться с русскоязычными жителями, которые не поддерживают антироссийский курс страны. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, после начала спецоперации на Украине в латвийском обществе появилась «нелояльная государству русскоязычная часть» населения. Задача властей, по мнению Левитса, изолировать ее от остальных жителей республики.

Напомним, что после обострения кризиса на Украине власти Латвии выступили против действий Москвы и стали проводить активную антироссийскую политику. В стране сносят советские памятники, Рига полностью приостановила выдачу виз россиянам. Кроме того, в республике планируют запретить продление видов на жительства уже приехавшим гражданам России.

Также в июне, ссылаясь на западные санкции, власти Латвии ограничили железнодорожный транзит товаров в Калининградскую область.

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