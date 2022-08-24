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50 минут назад

Появилось видео массового забега «динозавров» в США

Денис Фьючин

Десятки людей в костюмах динозавров устроили массовый забег на одном из ипподромов в американском штате Вашингтон. На необычное спортивное мероприятие обращает внимание телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении оказались соответствующие кадры.

По данным источника, поучаствовать в стометровке в городе Оберн решили более 150 человек, что побило исторический рекорд соревнований. «Гонка тиранозавров» проходит с 2019 года, при этом раз от раза растет количество ее участников. В рамках мероприятия американцы устроили два забега: один – для взрослых, другой – для детей.

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