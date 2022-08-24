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59 минут назад

Проблемы Германии объяснили «проклятием Путина»

Мария Иванова

Японский журнал Shūkan Gendai назвал энергетический кризис в Германии, усугбленный рекордной жарой, «проклятием Путина». Журнал отмечает, что жара не позволила сделать Рейн основной артерией для энергопоставок.

Проблемы Германии объяснили «проклятием Путина»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Германия - одна из стран, наиболее пострадавших от взлета цен на энергоносители. Сейчас Берлин сталкивается с засухой, которая усугубляет этот удар.

Эксперты Объединенного исследовательского центра Евросоюза считают, что летом 2022 года Европа столкнулась с самой сильной за последние 500 лет засухой.

По данным Европейской обсерватории засухи, около 64 процентов территории ЕС находятся на стадиях предупреждения о засухе или чрезвычайной ситуации из-за засухи, причем Британия и Германия находятся в худшем положении.

«В обеих странах сильная засуха на фоне взлета цен на энергоносители еще больше усилила опасения по поводу инфляции, создав впечатление, что над Европой нависло «проклятие Путина», - отмечает журнал.

Уровень воды в реке Рейн, главной транспортной артерии Германии, упал до рекордного уровня.

Общая длина Рейна, берущего начало в горах Швейцарии, составляет более 1200 километров. Река играет важную роль в транспортировке угля, нефтепродуктов, железной руды, химических продуктов и автозапчастей. В последние месяцы важность Рейна как одного из способов компенсации упавших энергопоставок из России возросла. Но по обмельчавшей реке доставить ничего не удается.

В мире,Политика,Владимир Путин,ЕС,
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