82-летнему американскому бизнесмену Полу Пелоси назначили день исправительных работ в виде наказания за вождение в нетрезвом виде. Как сообщает Telegram-канал SHOT, в мае 2021 года супруг спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси устроил аварию в калифорнийском городе Напе.

Тогда предприниматель за рулем своего Porsche столкнулся с Jeep. Водитель второго автомобиля не получил серьезных травм, однако после прохождения медосвидетельствования выяснилось, что Пелоси сел за руль пьяным. Его арестовали, но позднее отпустили под залог в $5 тыс.

Накануне суд вынес приговор бизнесмену — с учетом проведенного под стражей времени и «хорошего поведения» ему нужно будет провести лишь день на исправительных работах, а также выплатить штраф в $6,8 тыс. Кроме того, Пелоси обязали прослушать курс о вреде вождения в нетрезвом виде, который длится три месяца.