В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 59.90EUR 59.33
Войти в почту
1 час назад

Муж Пелоси пошел под суд за вождение в нетрезвом виде

Никита Бородкин

82-летнему американскому бизнесмену Полу Пелоси назначили день исправительных работ в виде наказания за вождение в нетрезвом виде. Как сообщает Telegram-канал SHOT, в мае 2021 года супруг спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси устроил аварию в калифорнийском городе Напе.

Тогда предприниматель за рулем своего Porsche столкнулся с Jeep. Водитель второго автомобиля не получил серьезных травм, однако после прохождения медосвидетельствования выяснилось, что Пелоси сел за руль пьяным. Его арестовали, но позднее отпустили под залог в $5 тыс.

Накануне суд вынес приговор бизнесмену — с учетом проведенного под стражей времени и «хорошего поведения» ему нужно будет провести лишь день на исправительных работах, а также выплатить штраф в $6,8 тыс. Кроме того, Пелоси обязали прослушать курс о вреде вождения в нетрезвом виде, который длится три месяца.

При этом бизнесмена решили не лишать прав. Вместо этого в его автомобиле установят газоанализатор, который будет проверять наличие алкоголя в крови водителя.

В мире,Видео,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители