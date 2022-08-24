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22 минуты назад

Президент Латвии призвал разобраться с нелояльными республике русскоязычными жителями

ТАСС

Президент Латвии Эгилс Левитс призвал разобраться с русскоязычными жителями республики, не поддерживающими антироссийский курс Риги, и изолировать их от общества. Слова главы государства привел в среду объединенный новостной портал радио и телевидения республики lsm.lv.

"С начала [СВО России на Украине] <...> в латвийском обществе появилась нелояльная государству русскоязычная часть. Наша задача - разобраться с ней и изолировать ее от остального общества", - сказал Левитс.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные масштабные санкции.

В мире,Видео,Владимир Путин,
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