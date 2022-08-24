Слушающую саксофониста белку сняли на видео

Белка слушала игру саксофониста во время своей трапезы. Внимающее звукам духового музыкального инструмента животное сняли на камеру очевидцы. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале «Лента добра». На нем можно наблюдать, как маленький грызун расположился неподалеку от музыканта и внимательно следит за тем, как мужчина исполняет мелодию.