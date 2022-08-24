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23 минуты назад

Слушающую саксофониста белку сняли на видео

Денис Фьючин

Белка слушала игру саксофониста во время своей трапезы. Внимающее звукам духового музыкального инструмента животное сняли на камеру очевидцы. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале «Лента добра». На нем можно наблюдать, как маленький грызун расположился неподалеку от музыканта и внимательно следит за тем, как мужчина исполняет мелодию.

«Музыкальная пауза на Ленте добра. Белочка наслаждалась едой под звуки саксофона», – отмечается в публикации к ролику.

Ранее сообщалось, что медведь вышел к людям на пикнике и угостился бутербродами.

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