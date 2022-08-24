В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 59.90EUR 59.33
Войти в почту
23 минуты назад

«Ответить на вопрос о Крыме»: Литва предложила условие въезда россиян в ЕС

Мария Иванова

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил задавать въезжающим в ЕС россиянам вопросы о Крыме и действиях российской армии на Украине. Об этом сообщает LRT.

«Ответить на вопрос о Крыме»: Литва предложила условие въезда россиян в ЕС
Фото: ReutersReuters

По словам Ландсбергиса, если ЕС не поддержит запрет на туристические визы для россиян, литовские чиновники предложат ввести эту меру на региональном уровне.

«Прежде всего, мы ищем общеевропейское решение, потому что оно наиболее устойчивое и юридически правильное. <…> Если таковое не будет найдено, мы не исключаем возможности поиска регионального решения, которое включало бы страны Балтии, Польшу и, возможно, Финляндию», - заявил министр.

По его мнению, в каждом случае пограничник государства ЕС должен спрашивать у гражданина России о цели поездки, а также интересоваться его отношением к действиям Кремля и спрашивать, чей Крым.

С конца февраля Литва прекратила выдачу туристических виз россиянам «в знак солидарности с Украиной».

В августе Ландсбергис призвал ЕС аннулировать действующие шенгенские визы россиян. Министр заявил, что в Прибалтике «не желают принимать гостей из России», большинство из которых, по его мнению, являются сторонниками президента РФ Владимира Путина.

В мире,Габриэлюс Ландсбергис,Владимир Путин,ЕС,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители