«Ответить на вопрос о Крыме»: Литва предложила условие въезда россиян в ЕС

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил задавать въезжающим в ЕС россиянам вопросы о Крыме и действиях российской армии на Украине. Об этом сообщает LRT.

Фото: Reuters Reuters

По словам Ландсбергиса, если ЕС не поддержит запрет на туристические визы для россиян, литовские чиновники предложат ввести эту меру на региональном уровне.

«Прежде всего, мы ищем общеевропейское решение, потому что оно наиболее устойчивое и юридически правильное. <…> Если таковое не будет найдено, мы не исключаем возможности поиска регионального решения, которое включало бы страны Балтии, Польшу и, возможно, Финляндию», - заявил министр.

По его мнению, в каждом случае пограничник государства ЕС должен спрашивать у гражданина России о цели поездки, а также интересоваться его отношением к действиям Кремля и спрашивать, чей Крым.

С конца февраля Литва прекратила выдачу туристических виз россиянам «в знак солидарности с Украиной».