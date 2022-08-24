В Турции сделали заявление о будущем Крыма

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По его словам, позиция Турции по этому вопросу не меняется с 2014 года. Анкара считает воссоединение Крыма с Россией «аннексией» полуострова.

«Крым является частью украинской территории. Это должно быть основой любого соглашения, которое будет заключено [между РФ и Украиной]», - пояснил Ибрагим Калын в интервью телекомпании CNN.

Крым вошел в состав России по итогам проведенного в 2014 году референдума. За воссоединение высказались 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе. Украина не признала результаты голосования и считает полуостров своей «временно оккупированной» территорией. Западные страны также не признали итоги референдума.