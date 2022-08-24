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38 минут назад

В Турции сделали заявление о будущем Крыма

Алиса Селезнёва

Крым должен снова стать украинской территорией в случае подписания соглашений между Россией и Украиной. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын, пишет ТАСС.

В Турции сделали заявление о будущем Крыма
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, позиция Турции по этому вопросу не меняется с 2014 года. Анкара считает воссоединение Крыма с Россией «аннексией» полуострова.

«Крым является частью украинской территории. Это должно быть основой любого соглашения, которое будет заключено [между РФ и Украиной]», - пояснил Ибрагим Калын в интервью телекомпании CNN.

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Крым вошел в состав России по итогам проведенного в 2014 году референдума. За воссоединение высказались 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе. Украина не признала результаты голосования и считает полуостров своей «временно оккупированной» территорией. Западные страны также не признали итоги референдума.

С 24 февраля Россия проводит на Украине специальную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент Владимир Путин обозначил ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ответ ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ масштабные санкции.

В мире,Ибрагим Калын,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,ЕС,
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