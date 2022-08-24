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52 минуты назад

«Мясорубка для ослабления России»: Global Times об украинском кризисе

Мария Иванова

Китайская газета Global Times заявила, что Украина превратилась в испытательный полигон для западного оружия и в «мясорубку для ослабления России». По версии издания, вмешательство США в конфликт может спровоцировать глобальный кризис безопасности.

«Мясорубка для ослабления России»: Global Times об украинском кризисе
Фото: ReutersReuters

«Американские и западные СМИ часто используют слово "неожиданный" при анализе [украинского] конфликта: неожиданно, что конфликт длится так долго; неожиданно, что цена, которую заплатили европейцы, так высока; неожиданно, что так много "болезненных последствий"», - отметила газета.

Global Times назвала украинский кризис «тотальной трагедией»: он привел к полному демонтажу «братства» между Россией и Украиной, в обществах двух стран укоренились ненависть, а отношения России с Европой стали враждебными - «от сотрудничества и молчаливого понимания почти ничего не осталось».

Кроме того, санкции, разработанные США, опустили курс евро до 20-летнего минимума, в крупных европейских странах стремительно растет инфляция. Государства, втянутые в конфликт, теперь думают не как «выиграть немного больше», а как «проиграть немного меньше».

За последние полгода Украина получала ракетные установки, вертолеты и военную технику от США и других западных стран.

«Украина получила более десяти миллиардов долларов военной помощи от США и всевозможные дешевые похвалы и поощрения от западных политиков и СМИ, но не получила гарантий безопасности», - отметила китайская газета.

Ценой военной помощи стало превращение обширных черноземов Украины в испытательный полигон для американского оружия и в «мясорубку для ослабления России», заключила Global Times.

Ранее опрошенные Global Times эксперты заявили, что затягивание украинского кризиса может привести к Третьей мировой войне, от которой больше всего пострадает Европа.

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