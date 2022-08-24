Трасс пообещала рассекретить разведданные о России

Глава МИД Великобритании и кандидат в премьер-министры страны Лиз Трасс пообещала рассекречивать больше разведданных о России в случае победы на выборах. Как сообщает «Лента.ру», на посту премьера она пообещала сделать все, чтобы «разоблачить перед миром» тактику президента РФ Владимира Путина.

Отмечается, что Лондон будет использовать полученные данные для раскрытия «попыток Кремля подорвать и дестабилизировать свободолюбивые демократии». Трасс добавила, что такой же подход будет применяться и в отношении других стран, которые якобы угрожают глобальной безопасности.

Напомним, что действующий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подал в отставку после череды скандалов, связанных с правительством Великобритании. Он будет исполнять обязанности премьера до осенних выборов, на которых изберут нового главу правительства и лидера Консервативной партии.