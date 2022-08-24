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44 минуты назад

Трасс пообещала рассекретить разведданные о России

Никита Бородкин

Глава МИД Великобритании и кандидат в премьер-министры страны Лиз Трасс пообещала рассекречивать больше разведданных о России в случае победы на выборах. Как сообщает «Лента.ру», на посту премьера она пообещала сделать все, чтобы «разоблачить перед миром» тактику президента РФ Владимира Путина.

Трасс пообещала рассекретить разведданные о России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что Лондон будет использовать полученные данные для раскрытия «попыток Кремля подорвать и дестабилизировать свободолюбивые демократии». Трасс добавила, что такой же подход будет применяться и в отношении других стран, которые якобы угрожают глобальной безопасности.

Напомним, что действующий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подал в отставку после череды скандалов, связанных с правительством Великобритании. Он будет исполнять обязанности премьера до осенних выборов, на которых изберут нового главу правительства и лидера Консервативной партии.

Захарова ответила на слова Трасс о ядерном оружии

Главным конкурентом Трасс является экс-канцлер казначейства страны Риши Сунак. Он заявлял, что у него хватит смелости для противостояния Путину, однако для этого потребуются жесткие действия на фоне высоких цен на энергию.

В мире,Риши Сунак,Борис Джонсон,Владимир Путин,Консервативная партия,
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