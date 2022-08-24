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18 минут назад

Лукашенко поздравил народ Украины с Днем независимости

Газета.Ruиещё 3

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости Украины. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Лукашенко поздравил народ Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Убежден, что сегодняшние противоречия не смогут разрушить многовековой фундамент искренних добрососедских отношений между народами двух стран», — говорится в сообщении.

Президент выразил уверенность в том, что его страна продолжит выступать за развитие дружественных контактов на всех уровнях между Минском и Киевом.

Также Лукашенко пожелал украинскому народу мирного неба, толерантности, мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни.

День независимости Украины ежегодно отмечается 24 августа в честь принятия Верховным советом УССР постановления и Акта провозглашения независимости Украины и образования нового государства.

Ранее сообщалось, что США в День независимости Украины объявят о пакете военной помощи Киеву в $3 млрд.

В мире,Александр Лукашенко,
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