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13 минут назад

СМИ: в Харькове начались облавы на граждан с родственниками в России

Елена Прошина

Силовики Украины приступили к массовым проверкам граждан Харькова, которые пытаются найти людей с родственниками или знакомыми в России, сообщает в Telegram «Страна.ua» со ссылкой на местных жителей.

СМИ: в Харькове начались облавы на граждан с родственниками в России
Фото: ТАССТАСС

Очевидцы говорят, что украинцев допрашивают и обыскивают сотрудники правоохранительных органов и Службы безопасности Украины. Они проверяют автомобили, спрашивают документы и смотрят сотовые телефоны. Нередко интересуются о наличии возможных родственников или знакомых в России, спрашивая, поддерживают ли жители Харькова с ними контакт. В телефонах силовиков интересует переписка или контакты.

Из-за проверок автомобильного транспорта на основных трассах и путепроводах в городе образуются транспортные заторы, в которых можно простоять около получаса. Кроме того, пешие патрули обходит жилые кварталы, и досматривают горожан во дворах. У них также проверяют документы и смартфоны.

Издание напоминает, что в Харькове действуют ограничения на перемещения жителей из-за комендантского часа.

Напомним, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что на территории ТЭЦ-3 и Карповского сада в Харькове российские военные уничтожили более 100 националистов. Также, нанеся удар по пункту дислокации 72-й украинской бригады в Артемовске, ВС РФ смогли устранить до 130 украинских боевиков.

В мире,Игорь Конашенков,Верховный суд,Минобороны России,СБУ,
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