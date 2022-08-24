СМИ: в Харькове начались облавы на граждан с родственниками в России

Силовики Украины приступили к массовым проверкам граждан Харькова, которые пытаются найти людей с родственниками или знакомыми в России, сообщает в Telegram «Страна.ua» со ссылкой на местных жителей.

Фото: ТАСС ТАСС

Очевидцы говорят, что украинцев допрашивают и обыскивают сотрудники правоохранительных органов и Службы безопасности Украины. Они проверяют автомобили, спрашивают документы и смотрят сотовые телефоны. Нередко интересуются о наличии возможных родственников или знакомых в России, спрашивая, поддерживают ли жители Харькова с ними контакт. В телефонах силовиков интересует переписка или контакты.

Из-за проверок автомобильного транспорта на основных трассах и путепроводах в городе образуются транспортные заторы, в которых можно простоять около получаса. Кроме того, пешие патрули обходит жилые кварталы, и досматривают горожан во дворах. У них также проверяют документы и смартфоны.

Издание напоминает, что в Харькове действуют ограничения на перемещения жителей из-за комендантского часа.