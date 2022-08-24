В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 59.90EUR 59.33
Войти в почту
17 минут назад

Американский полковник заявил, что военная помощь США приведет к провалу Киева

ТК «Звезда»иещё 6

Экс-советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Украина может потерять весь юг и левобережье Днепра в случае затягивания конфликта из-за увеличения военной помощи Вашингтона. По его мнению, рост поставок оружия приведет к большей эскалации конфликта.

Американский полковник спрогнозировал будущее Киева
Фото: Nazar Furyk, ZUMAPRESS.com, Global Look PressNazar Furyk, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

«Боевые действия вошли в решающую стадию. Пора прекратить их», — написал Макгрегор в статье для American Conservative.

Полковник отметил, что стратегия насыщения Украины оружием приведет страну к потери выхода к морю и превращению в отрезок между рекой Днепр и границей с Польшей.

Напомним, ранее Дуглас Макгрегор рассказал, куда утекают направленные на помощь Украине деньги. По его словам, огромные суммы «оседают в Пентагоне».

«Все эти миллиарды долларов, где они? Большая часть просто не доходит до Украины», - сказал он.

Макгрегор уверяет, что огромные суммы «оседают в Пентагоне» как компенсация вооруженным силам за переброс в Европу техники и ресурсов. Кроме того, с помощью вернувшихся денег оплачивается изготовление новой техники и оружия. Происходящее полковник охарактеризовал как «замкнутый круг» и «жульничество».

В мире,Дуглас Макгрегор,Пентагон,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители