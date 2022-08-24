Зеленский сделал заявление о вывозе зерна из Украины

Морской коридор, целью которого является вывоз зерна из Украины, начал приносить результаты, сообщает ТАСС со ссылкой на украинского лидера Владимира Зеленского.
Изданию L’Express он напомнил, что коридор был создан в рамках июльского соглашения по инициативе ООН. Как считает Зеленский, сегодняшняя ситуация «дает глоток надежды» экспорту Украины. Отмечается, что десятки судов уже покинули порты. В настоящее время, по словам главы государства, власти прилагают максимум усилий, чтобы ускорить этот процесс.
При этом президент задался вопросом о том, как быть в случае, если в предстоящие годы не удастся посеять и собрать урожай. Данную ситуацию лидер Украины назвал «угрожающей».
Также Зеленский заявил, что Европейский союз должен полностью отказаться от российского газа. Глава государства считает, что это избавит от зависимости от Москвы.
Напомним, договоренность о создании координационного центра в Стамбуле по экспорту зерна была достигнута в июле в ходе встречи представителей России, Украины, Турции и ООН. Документ регулирует порядок вывоза зерна из черноморских портов, которые контролирует Киев.