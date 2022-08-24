Зеленский сделал заявление о вывозе зерна из Украины

Морской коридор, целью которого является вывоз зерна из Украины, начал приносить результаты, сообщает ТАСС со ссылкой на украинского лидера Владимира Зеленского.

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Изданию L’Express он напомнил, что коридор был создан в рамках июльского соглашения по инициативе ООН. Как считает Зеленский, сегодняшняя ситуация «дает глоток надежды» экспорту Украины. Отмечается, что десятки судов уже покинули порты. В настоящее время, по словам главы государства, власти прилагают максимум усилий, чтобы ускорить этот процесс.

При этом президент задался вопросом о том, как быть в случае, если в предстоящие годы не удастся посеять и собрать урожай. Данную ситуацию лидер Украины назвал «угрожающей».

Также Зеленский заявил, что Европейский союз должен полностью отказаться от российского газа. Глава государства считает, что это избавит от зависимости от Москвы.