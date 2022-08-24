Белый дом прокомментировал убийство Дугиной

«Такого рода насилие неуместно против кого бы то ни было», — сообщил он. Как отметил политик, в США внимательно следят за ситуацией вокруг покушения журналистки. При этом Белый дом не располагает дополнительной информацией о мотивах преступления. Кирби отметил, что у властей США нет дополнительной информации об убийстве.