Белый дом прокомментировал убийство Дугиной

Насилие, подобное убийству российского общественного деятеля Дарьи Дугиной, неуместно, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Соединенных Штатов Джона Кирби.
«Такого рода насилие неуместно против кого бы то ни было», — сообщил он. Как отметил политик, в США внимательно следят за ситуацией вокруг покушения журналистки. При этом Белый дом не располагает дополнительной информацией о мотивах преступления. Кирби отметил, что у властей США нет дополнительной информации об убийстве.
Дугину убили вечером 20 августа, взорвав ее автомобиль на Можайском шоссе в Одинцовском районе Московской области. ФСБ России сообщила, что за покушением на политолога стоят спецслужбы Украины. Исполнителем стала украинка Наталья Вовк, которая прибыла в РФ с дочерью 23 июля. По данным ведомства, после управляемого подрыва транспортного средства исполнительница покушения и ее дочь покинули страну через Псковскую область, и уехали в Эстонию.